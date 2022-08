Il progetto turistico di Mario Comparelli è stato adottato dalla rete UNPLI

Il 23 agosto, nel Chiostro ex Curia Vescovile, si è tenuto un incontro sul turismo con la presenza di Mercurio Saraceni, Presidente ProLoco “Città del Vasto”, Sergio Carafa Presidente Provinciale UNPLI Chieti, Carlo D'Angelo Consigliere dell'UNPLI Regione Abruzzo e Mario Comparelli.

“Abbiamo parlato di turismo, della Costa dei Trabocchi, della Via Verde, dello sviluppo di un turismo esperienziale sostenibile, indicando percorsi e strategie per dare valore al nostro territorio ed a tutte le sue ricchezze e potenzialità.” Commenta Mercurio Saraceni. “Un primo importante passo fatto di concretezza e non di inutili proclami, grazie al bellissimo studio e lavoro del nostro giovane socio Mario Comparelli. Un progetto che è stato subito adottato dalla rete UNPLI e che sarà motivo di proposta da presentare alle varie pro loco ricadenti nella Costa dei Trabocchi e del suo entroterra ed a tutti gli organi amministrativi ai vari livelli.”