'Le seduzioni della realtà', la mostra di Anna Rita Angiolelli

È stata inaugurata il 22 agosto la mostra personale di pittura di Anna Rita Angiolelli, dal titolo “Le seduzioni della realtà”, in collaborazione con l’associazione ACM e il Patrocinio del Comune di Vasto.

“Si prova sempre una emozione nuova”, commenta il presidente dell’Associazione ACM Carlo Viggiano, “quando si presenta una manifestazione di interesse pubblico e rinnova in noi il giusto orgoglio e compiacimento per essere sempre all’altezza delle aspettative create. Siamo giunti così alla quinta mostra di pittura, una personale di Anna Rita Angiolelli, nella sala Bontempo del palazzo D’Avalos, luogo che diventa punto di riferimento per mostre oltre ad essere punto di informazione turistica cittadina per residenti e turisti.”

Presente al vernissage il direttivo ACM al completo, dal presidente Carlo Viggiano al vice Antonio Rosati, Carlo Ciancio, Vito Cilli, Giuliano delle Donne, Alberto Conte, Alessandro Roselli. Per l’amministrazione cittadina è presente l’assessore alla Cultura, al sociale e all’Inclusione Nicola Della Gatta, insieme alle collaboratrici Maria Grazia Della Penna e Silvia Bosco.

La mostra di pittura di Anna Rita Angiolelli resterà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 21.00 fino a domenica 28 agosto.

Anna Rita Angiolelli si è diplomata presso il Liceo Artistico di Pescara, città dove vive e lavora. Ha studiato presso la Facoltà di Architettura. E’ una artista premiata i cui dipinti sono stati esposti a livello nazionale ed europeo; è iscritta al Movimento Internazionale “Cento e più Artisti uniti per il mondo” e Mondo Arte le ha dedicato un servizio televisivo su SKY. Le sue opere sono presenti in pubblicazioni, in collezioni private, Enti, Comuni, Chiese, in Italia e all’estero.

La pittrice è un’artista che ha raggiunto una maturità che la rende “unica”. Artista straordinaria e sensibile che, nel corso della sua attività ha saputo, in maniera sapiente e magistrale, rappresentare, con ogni tecnica e mezzo espressivo - olio, acrilico, acquerelli, matita, pastelli ecc. - qualsiasi soggetto, natura morta, ritratto, nudo, paesaggio.

Raffinata conoscitrice delle tecniche pittoriche che esprime appieno nelle sue emozioni artistiche, ma anche fine sperimentatrice di nuovi linguaggi e moduli espressivi che ne fanno un’artista “modernissima”.

Nel saluto di benvenuto, il presidente ACM Carlo Viggiano ha ricordato di averla conosciuta diversi anni fa e di averla come socia ACM al pari di tutti gli altri artisti e artiste che in questi anni e soprattutto in questa lunga stazione e tramite l’associazione hanno avuto modo di presentarsi al pubblico e non solo.

A tal proposito ha ricordato tutte le altre manifestazioni che ACM ha messo in calendario e che ci accompagneranno fino a tutto l’autunno. Sono manifestazioni non solo di pittura ma di cultura varia, spalmate nei mesi di settembre, ottobre, novembre e fino a metà dicembre, il cui contenuto, date e luogo saranno esplicitate in un successivo comunicato. Non solo quindi eventi primaverili già realizzati e quelli estivi in corso d’opera, ma anche autunnali per contribuire a destagionalizzare gli eventi e offrire ai cittadini e alla città, manifestazioni di sicuro gradimento così come lo sono state finora. Questo aspetto importante della destagionalizzazione è stato poi ripreso dall’assessore Della Gatta che, ringraziando ACM per l’allestimento della mostra e l’artista per le opere esposte, ha anche annunciato altri eventi culturali di cui si sta occupando.