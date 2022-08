Jova Beach Party, al via l’allestimento dell’area eventi

Al via l’allestimento dell’area eventi in vista del Jova Beach Party. Sono iniziate nel tratto di litorale adiacente il pontile, le operazioni per l’installazione del palco e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del doppio concerto di Jovanotti del 19 e 20 agosto. Non sono passati inosservati i grossi tir in sosta all’inizio del lungomare Duca degli Abruzzi (sulla pavimentazione), con gli addetti impegnati a scaricare il materiale. Nel frattempo scattano i primi provvedimenti che vietano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche superiori agli 11 gradi nei comuni di Vasto, San Salvo e Casalbordino. Dopo il via libera della Commissione provinciale di vigilanza del pubblico spettacolo e del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza inizia la fase 2.

SALUTE E SICUREZZA – Un vero e proprio pronto soccorso mobile per trasportare i pazienti negli ospedali di Ortona e Pescara. E’ il treno-ambulanza messo a disposizione dalla Tua, l’azienda di trasporti regionale in occasione del doppio concerto sulla spiaggia.

“E’ un’idea senza dubbio innovativa ed esclusiva al tempo stesso quella proposta dalla divisione ferroviaria”, spiega Gabriele De Angelis, neo presidente Tua, “che ha un risvolto sociale importante perché parliamo di salute. Con il consiglio di amministrazione abbiamo voluto dare valore all’iniziativa perché siamo certi che riesca a dare un’ulteriore valenza ad un mezzo di trasporto quale è il treno”.

Dopo il placet prefettizio la divisione ferroviaria di Tua ha avviato le attività propedeutiche per permettere che il treno Alstom “Lupetto” possa trasformarsi in una vera e propria ambulanza che si muoverà, in caso di necessità, sulla strada ferrata.

I DIVIETI – Per il Jova Beach Party, così come deciso nell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza presieduta dal Prefetto Armando Forgione, sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche superiori a 11 gradi dalle 8 di venerdi 19 agosto fino alle 6 di domenica 21 agosto. Il provvedimento interessa i comuni di Vasto, San Salvo e Casalbordino. Il divieto riguarda gli esercizi pubblici, i supermercati e i centri commerciali.

I PERMESSI – Per entrare e parcheggiare a Vasto Marina, dalle 20 di giovedì 18 agosto alla mattina del 20 agosto, bisognerà essere in possesso del pass. Possono richiederlo residenti e domiciliati in un immobile con parcheggio privato; fornitori per il carico e lo scarico di merci; persone con disabilità; clienti delle strutture alberghiere e ricettive; lavoratori delle attività commerciali e turistiche della riviera. Per ottenere il permesso occorre riempire un modulo scaricabile dal sito del Comune e consegnarlo in uno dei seguenti punti: uffici IAT di piazza Rodi (vicino chiesa Stella Maris), comando vigili di piazza Rossetti o direttamente on line al seguente indirizzo di posta elettronica: jovavasto@comune.vasto.ch.it».

FOSSO MARINO – Il canale verrà completamente “tombato” per consentire lo svolgimento del concerto da 20mila persone a serata. Si tratta di una copertura temporanea, fatta utilizzando la sabbia, che potrebbe cedere al primo acquazzone. Del resto era già successo nelle scorse settimane, quando sono stati sufficienti 6 millimetri di pioggia per far rompere il tubo che porta l’acqua in mare, scatenando la dura reazione delle associazioni ambientaliste. Gli organizzatori incrociano le dita e sperano che tutto si svolga nel migliore dei modi. Vasto è una delle 12 località interessate al tour ed è l’unica tappa abruzzese.