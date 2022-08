Bacigalupo Vasto Marina-Vastese: in campo nel ricordo di Paolo Rapino

E’ andato in scena sul rettangolo verde del ‘Padre Fulgenzio Fantini’ di Vasto Marina il primo Memorial ‘Paolo Rapino’ dedicato all’indimenticato presidente, tra i fondatori del Vasto Marina Calcio.

Organizzata una sfida amichevole tra la Bacigalupo Vasto Marina, squadra di Promozione abruzzese affidata alla guida tecnica di Daniele Avantaggiato, e la Vastese di mister Giuseppe Ferazzoli, ai nastri di partenza di una nuova stagione in Serie D.

Bella la cornice di pubblico e consegna di targhe-ricordo, prima dell’inizio della gara, presenti Giancarlo Rapino, figlio di Paolo, allenatore in seconda e della formazione Juniores della BVM ed i presidenti dei due sodalizi, Gianfranco Iammarino e Franco Bolami.

Per la cronaca sportiva la sfida ha visto la Vastese imporsi con il punteggio di 6-1 (si è fatta sentire la differenza di categorie), buone risposte per Ferazzoli, ma indicazioni interessanti anche per Avantaggiato.

La successione delle reti: nella prima frazione vantaggio biancorosso con Calì, poi raddoppio di Busetto (primo tempo chiuso sullo 0-2). Ad inizio ripresa realizzazione in bello stile di De Vizia, su assist di Larivera, capitano di giornata. Poi altri gol di Busetto, di Skubin e, nella fase finale, dell’ex Andrea Tracchia (giovanissimo, classe 2007) e di Procesi.

Entrambe le squadre, dopo la pausa per il Ferragosto, si ritroveranno la settimana prossima per riprendere le rispettive attività di preparazione estiva, la BVM a Vasto Marina, la Vastese nella sede del ritiro di Agnone.

da vasport.it