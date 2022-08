Al Centro 'Azzurra' di Vasto Marina la Messa del Vescovo Forte per i turisti

Celebrata nel pomeriggio di ieri, dal Vescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte, la Santa Messa per i turisti, all'aperto, negli spazi del Centro ‘Azzurra’ della Fondazione Padre Alberto Mileno, in contrada San Tommaso, a Vasto Marina.

Assieme al Vescovo il Parroco di Santa Maria Stella Maris, Padre Luigi Stivaletta.

Tradizionalmente, nella stagione estiva, il vescovo sceglie alcune località del territorio diocesano per presiedere funzioni dedicate in modo particolare ai vacanzieri che scelgono questa zona d'Abruzzo per trascorrere le loro ferie.