"Affacciati alla finestra amore mio", se riesci a tornare a casa

Il comando della polizia municipale di Vasto si è trasformato nell'ufficio rilascio pass. Sono migliaia le chiamate di cittadini che necessitano di delucidazioni sui moduli di autorizzazione al transito che sono stati diffusi da parte del Comune di Vasto per mezzo della Polizia Municipale, per tutti gi operatori, esercenti, residenti, domiciliati, fornitori, ospiti di strutture alberghiere, nell'area di Vasto Marina (non è ancora stata delimitata nel dettaglio l'area interessata). Moduli che invertono il diritto dei cittadini interessati poiché essi sono chiamati, per accedere alle loro proprietà e abitazioni (dunque si tratta di necessità primarie), ad impiegare del tempo e a preoccuparsi di dimostrare il loro titolo di diritto. Il tutto perché un cantante non può, come tutti gli altri, esibirsi negli stadi o nei luoghi idonei ma ha il bisogno di allestire uno spettacolo che a detta di molti ha non solo vantaggi economici (forse più per lui) ma un impatto ambientale e a questo punto ha un impatto anche sulla vita giornaliera di migliaia di residenti, operatori, ospiti etc.

Sono scelte amministrative e certamente su questo non si obietta, ma i dubbi relativi ai vantaggi per il territorio da parte del Jova Beach Party aumentano.