“Effetti della convivenza”, presentazione del libro di Sonia Bucciarelli

Prosegue il ciclo letterario “Dialoghi erranti” organizzato dalla Pro Loco di Casalbordino e patrocinato dal Comune di Casalbordino, inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2022. Dopo l’intensa serata con il prof. Bucci e la presentazione del suo libro “Il tempo dell’attesa” nuovo incontro presso Casette Santini sul lungomare nord di Casalbordino. Appuntamento domani sera alle ore 21.30 con la presentazione del libro “Effetti della convivenza” di Sonia Bucciarelli. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Filippo Marinucci l’autrice dialogherà con il presidente della Pro Loco Nicola Tiberio.

“Effetti della convivenza” è un libro in cui, scrive Bucciarelli, “ho aperto letteralmente le porte di casa mia al lettore che credo si sentirà come un ospite invisibile con la lente d’ingrandimento su ciò che combina il mio compagno” ed uscito “in un periodo di passaggio, a settembre quando tutto ricomincia, in un settembre che speriamo segni davvero una ripresa verso una vita normale sebbene ancora con tante attenzioni”, “composto da capitoli nei quali racconto di Silvio mentre è alle prese con l’aspirapolvere o ai fornelli, di quando guardiamo la tv non senza prima aver lottato per decidere cosa vedere e per il possesso del telecomando” sfogandosi “sul fatto di doverlo sopportare ogni notte russare e che sia così meticoloso e preciso senza risparmiarvi il racconto sulle sue manie”.

Sonia Bucciarelli, riporta la sua biografia, è nata a Guardiagrele (CH) il 7 aprile 1985. Dopo la maturità Classica, ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e la specialistica in Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni e durante gli anni universitari ha pubblicato Scomparsi a Urbino (Tabula Fati_2008) e Oltre gli occhi (Acar Edizioni_2014). Un viaggio in Inghilterra le ha ispirato il romanzo Dentro il bianco (Masciulli Edizioni_2018 e Amazon_2021). Imprevedibili effetti della convivenza (Amazon_2021) è la sua nuova opera.