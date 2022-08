Intervento dei Vigili del Fuoco di Vasto in via delle Gardenie dove in fiamme una Lancia Voyager.

Il rogo ha interessato in modo particolare la parte anteriore del mezzo, parcheggiato in prossimità di uno dei palazzi dell'area. Sono stati alcuni residenti a segnalare l'incendio d'auto agli uomini del Distaccamento vastese.

Da verificare le cause.

foto ilnuovoonline.it