Acqua, pubblicato elenco settimanale interruzioni programmate

L’estate torrida e l’allarme siccità che stanno interessando diverse regioni d’Italia, soprattutto nel nord, stanno portando ad una grande attenzione verso l’acqua e la sua disponibilità. Anche nei nostri territori.

La Sasi, società che gestisce il servizio idrico nell'area Lanciano-Vasto, sulla propria pagina facebook e sul sito web costantemente informa di quanto accade, delle interruzioni della fornitura e – ormai da diversi mesi almeno – su programmi settimanali di interruzioni della normale fornitura “al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica”. È stato pubblicato il cronoprogramma sino all’8 agosto che, per quanto riportato nella tabella che riportiamo, coinvolge nel nostro comprensorio Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Monteodorisio, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni e Vasto.

Nello stesso avviso pubblicato online la società ha informato che “a seguito di segnalazione di controlli interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica, si necessita, oltre alle interruzioni settimanali già programmate in allegato, di un intervento di interruzione della fornitura non differibile”. Intervento che nel nostro comprensorio ha interessato Casalbordino e Cupello.