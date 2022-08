Casalbordino, tre giorni di saperi e sapori

Archiviata la sesta edizione casalese del Prodotto Topico prosegue senza sosta l’estatissima 2022 a Casalbordino. E, dopo il grande successo in piazza Rossetti a Vasto, è sbarcato a Casalbordino il mercatino frutto della sinergia tra istituzioni, Antiquariando, Noi Costa Dei Trabocchi e Puglia Eventi.

Ieri prima ricca serata di un programma che animerà il lungomare di Casalbordino anche oggi e domani. Dalle ore 17 fino a tarda sera sul lido di Casalbordino “La via dei sapori e dei saperi”, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci, assessorati al turismo e al commercio affidati all’impegno dell’assessore Paola Basile, in sinergia con Antiquariando, Noi Costa dei Trabocchi e Puglia Eventi.

Serata in cui, con il dolce suono delle onde del mare a cullarci ed accompagnarci, protagonisti sono l’artigianato, il commercio, l’editoria, un ponte tra saperi, storia e attualità delle nostre comunità. Tante le persone accorse ieri sera, anche da comuni circostanti, che hanno potuto apprezzare la vita del lungomare di Casalbordino, i pregevoli manufatti così come le immancabili offerte gastronomiche e tanto altro, nel mercatino sul lungomare sud. Una tre giorni d’inizio agosto – ieri 1° agosto, oggi 2 agosto e domani 3 agosto – di full immersion tra “mercatino di arte e artigianato, vintage e prodotti tipici” come sottolineato sulla pagina facebook degli assessorati al turismo e alla cultura del Comune di Casalbordino.