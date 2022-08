Inaugurato il Centro di Distribuzione Amazon di San Salvo

Oggi 1 agosto 2022, a San Salvo, nella zona dell'ex Autoporto, si scrive un pezzo di storia: il centro di distribuzione Amazon apre i battenti e si presenta alla comunità. Alla presenza delle autorità locali si è svolta nella mattinata di oggi la cerimonia di inaugurazione, seguita dal taglio del nastro e dalla visita interna dello stabilimento al fine di conoscere la tecnologia robotica di quello che si prepara ad essere il più importante centro di distribuzione Amazon sul nostro territorio, con 460 dipendenti avviati e il progetto di 1000 assunzioni a tempo indeterminato nei prossimi tre anni.

Spiccano nel discorso al pubblico del Responsabile del Centro di Distribuzione di San Salvo, Marco Baggio, le parole di impegno per un dialogo vero e attivo con le realtà locali e con le piccole e medie imprese, al fine di un inserimento proficuo e di crescita nel territorio.

Con "orgoglio non celato" il Presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio si congratula con tutta l'organizzazione, celere e decisa, che ha portato Amazon a partire nei tempi previsti, senza perdersi in lunghi passaggi, così da rivelarsi, come tutte le grandi industrie, "salvezza per le aree interne", garantendo occupazione sicura ed equilibrio: questo è un vero e proprio "capitolo di buon amministrazione" per il nostro Paese, e l'augurio è che, nel tempo , la quantità del lavoro resti alta come la sua qualità: un tema molto caro nel settore della logistica. La speranza è di un clima di collaborazione tra i dipendenti, vero punto di forza delle imprese, spesso mancante.

Seguono i ringraziamenti del Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna: "oggi è una pagina storica per San Salvo, per Vasto, peril Vastese, per la provincia di Chieti", una pagina scritta grazie al lavoro della classe politica locale che ha fatto squadra in modo corale e celere.

Il Prefetto della provincia di Chieti Armando Forgione denomina Amazon “esempio virtuoso per la Nazione”, perché ha mantenuto le promesse fatte e attua un superamento delle differenze, oltre i personaggi che interpretano ruoli e di quei ruoli si credono padroni. "Quando si vuole, si può".

Anche il Sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis, preceduta dall'azione di Tiziana Magnacca, protagonista al tavolo che ha portato il progetto Amazon alla concretezza, fa i suoi ringraziamenti al gioco di squadra e alla collaborazione della classe politica che ha portato ad una viva realizzazione il progetto.

Di corsi e ricorsi storici scriveva Giambattista Vico, e non possiamo che dargli ragione: la storia ciclicamente si ripete e il grande vantaggio è che saremo sempre più preparati per affrontare i cambiamenti.