Tornano 'I Concerti di Mezzanotte' ai Giardini d'Avalos

“Ci apprestiamo a vivere un appuntamento ormai consolidato per l’estate vastese, una serie di serate musicali che, nella meravigliosa location dei Giardini d’Avalos, attrae ogni anno numerosi residenti e turisti”.

Con queste parole il sindaco di Vasto, Francesco Menna, saluta la XIII edizione dei Concerti di Mezzanotte, patrocinati dall’Assessorato alla Cultura, ed organizzati dalla Scuola Civica Musicale “Florindo Ritucci Chinni” e dal Teatro Rossetti.

“Tutte le notti dal primo al 12 agosto (eccetto la serata del 10) - ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta - la musica farà da protagonista attraverso i suoi tanti linguaggi, dalla classica al jazz, dal blues al cantautorato colto e al teatro/musica con artisti che arrivano da ogni parte d’Italia e dall’estero”.

Presenze illustri di livello internazionale accanto a talenti del nostro territorio alimenteranno un cartellone ricco di sorprese che saprà dare emozione ai tanti turisti e cittadini che aspettano con trepidazione questa nuova edizione.

“Colgo l’occasione - ha concluso l’assessore Nicola Della Gatta - per esprimere gratitudine all’opera profusa in maniera continuativa dal Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica Musicale: la Presidente Anna Maria Di Paolo, i componenti Nagana Cupaiolo e Luigi Di Tullio, insieme al Direttore Artistico Raffaele Bellafronte, hanno contribuito fattivamente a qualificare un’istituzione culturale che rappresenta un modello efficiente di gestione di servizi al cittadino che sono dedicati alla formazione di tante generazioni appassionate alla musica”.

INGRESSO GRATUITO Ore 23:55

IL PROGRAMMA:

Lunedì 1 agosto LE NUOVE STRADE DEL JAZZ

Emab Connection

Manuel Caliumi alto sax

Giulio Gentile pianoforte / fender rhodes

Davide Paulis contrabbasso

Luca Di Battista batteria

Martedì 2 agosto LE ARIE DA CAMERA NEL SALOTTO OTTOCENTESCO

Patrizia Cigni soprano

Giovanni Giannini pianoforte

Mercoledì 3 agosto I SUONI DEL GRANDE CINEMA

Cesare Chiacchiaretta fisarmonica

Marco Colacioppo pianoforte

Giovedì 4 agosto OPEN LETTER TO CHARLES MINGUS

Maurizio Giammarco sax tenore

Fabio Zeppetella chitarra elettrica

Emanuele Di Teodoro basso elettrico

Fabrizio Sferra batteria

Venerdì 5 agosto IL GRANDE PATRIMONIO DELLA MUSICA RUSSA

Antonio Fauzzi viola

Iuliia Verevkina pianoforte

Sabato 6 agosto STORIE D’AMARE E D’AMORE

Giusi Cataldo voce recitante

Liliana Bernardi violino

Elena Matteucci pianoforte

Domenica 7 agosto CLASSICAL ITALIAN SONGS AND LATIN-JAZZ

Maurizio Di Fulvio chitarra

Alessia Martegiani voce

Ivano Sabatini contrabbasso

Lunedì 8 agosto JAZZ IN THE MOON

CBB TRIO

Ettore Carucci piano

Giuseppe Bassi double bass

Ellade Bandini drums

Martedì 9 agosto IL VIOLONCELLO TRA LIED, ROMANZA E CANZONE

Vito Paternoster violoncello

Pierluigi Camicia pianoforte

Giovedì 11 agosto LITTLE THINGS IN MANY THINGS

Walter Gaeta pianoforte

Gianluca Caporale sax contralto e tenore

Gabriel Jorge Ro’ tromba

Maurizio Rolli basso elettrico

Dante Melena batteria

Special guest Diana Torto

Venerdì 12 agosto LA MUSICA: LINGUAGGIO UNIVERSALE

Orchestra d’archi di Karkiv