Stadio Aragona e lavori previsti: con il bilancio approvato qualcosa si muove

A seguito della recente approvazione del bilancio comunale, è stato affidato l'incarico all’architetto Enzo Di Pasquale per i lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Aragona.

“I lavori previsti allo stadio – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – consentiranno di avere presto uno stadio che sarà messo in sicurezza per sportivi e tifosi. Spero si riuscirà ad avere un impianto sportivo tra i più belli dell’Abruzzo”.

“L’intervento ha come obiettivo – dichiara l’assessore allo Sport ed Impiantistica Sportiva, Carlo Della Penna – quello di migliorare l’efficienza mediante opere che garantiranno una maggiore qualità nonché una migliore organizzazione e fruizione degli spalti e degli spazi dettata da esigenze di ammodernamento, oltre ad interventi collegati alla illuminazione, comunicazione e sicurezza degli impianti, ed è pertanto finalizzato a consentire interventi volti alla riduzione del rischio e all’ottenimento dell’agibilità dell’impianto sportivo. Ringraziamo – conclude l’assessore – il consigliere Pietro Smargiassi e la Regione Abruzzo per il sostegno ricevuto”.

Il riferimento ultimo di Della Penna è al finanziamento di 200.000 euro concesso dalla Regione per l’Aragona. Sulla tempistica dei lavori e, di conseguenza, per il ritorno degli spettatori alle gare casalinghe della Vastese nessuna comunicazione ( impianto sportivo chiuso al pubblico dal novembre 2021 ): l’impressione è che la squadra biancorossa dovrà giocare almeno il primo mese di campionato, per le partite interne, o a porte chiuse o in campo neutro considerando che la data d’inizio della Serie D 2022/2023 è fissata al 4 settembre.

Nella foto in galleria l’architetto Di Pasquale, ultimo a destra, con il sindaco Menna, l’assessore Della Penna e il vice presidente della Vastese Luigi Salvatorelli