“Un’estate con te” per l’Azione Cattolica di Cupello

“Noi vogliamo passare un’estate 2022 con te. Tu vuoi restare con noi?”. Con questo motto l’Azione Cattolica di Cupello si prepara a vivere i mesi di luglio e agosto con diversi appuntamenti in cui si alternano preghiera e divertimento, e che, come affermato dal Consiglio AC, abbracciano tutte le fasce di età, dai più piccoli fino al gruppo adulti.

Si parte il 23 luglio con l’iniziativa “Un ponte tra cielo e terra”, un’uscita a Roccamandolfi e Carpinone con i Giovani, Giovanissimi e per quest’anno anche con i 13enni (quindi coloro che nell’anno scolastico appena trascorso hanno frequentato la terza media). Si tratta di una giornata interamente dedicata alla condivisione, con momenti sia di divertimento che di riflessione spirituale. Con il gruppo Adulti, invece, è in programma un’uscita a Castelpetroso, chiamata “Sui passi di Maria”, il prossimo 30 luglio.

Nel mese di agosto, invece, cinque giornate saranno dedicate al Grest (1-5 agosto), per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il tema scelto quest’anno è “La spada nella roccia” e i protagonisti saranno Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda. Sarà quindi l’occasione per ritrovare bambini e ragazzi e riflettere con loro su valori come giustizia, perdono, speranza e carità. All’interno del Grest, si terrà anche un’uscita al Castello di Monteodorisio. Già da ora, a proposito di questo il Consiglio AC ringrazia “l’amministrazione comunale di Monteodorisio per l’ospitalità e la disponibilità e le Autolinee Costantini per il trasporto gratuito offerto a bambini e ragazzi”. In aggiunta, l’Azione Cattolica di Cupello non si discosta dalle proposte diocesane per i gruppi Giovani, Giovanissimi ed Educatori e risponde presente a inviti come il Campo Giovani e Giovanissimi in Trentino (8-13 agosto), a cui parteciperanno 14 ragazzi, e il Campo Educatori a Campo di Giove (22-25 agosto). A conclusione dell’estate, il 27 agosto si terrà una giornata di mare fino al tramonto con Giovani e Giovanissimi, che sarà un’altra occasione per unire momenti ludici e di preghiera.

Il Consiglio Azione Cattolica, guidato dal presidente Massimo Tambelli, si esprime così in merito ai mesi che verranno: “Siamo molto soddisfatti per quanto è stato programmato e pronti per vivere intensamente questi appuntamenti. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Cupello, che come sempre ci supporta concretamente per la buona riuscita delle nostre attività. È sempre un piacere lavorare in sinergia con loro e con altre associazioni che come la nostra agiscono nel territorio, in nome della crescita umana e materiale di Cupello e di chi la vive.”