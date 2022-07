Di Filippo saluta la Vastese e va al Pineto: 'Due anni e mezzo bellissimi in biancorosso'

Resta sulla costa adriatica, ma si sposta un’ottantina di chilometri più a nord: Nicolas Di Filippo, difensore classe 1993, 29 anni da compiere nella giornata di domani, è un nuovo giocatore del Pineto.

La società del presidente Silvio Brocco ha ufficializzato nel pomeriggio l’accordo, lui, con un saluto pubblicato sui propri canali social e rilanciato dalla Vastese Calcio, ha voluto ringraziare dirigenza, collaboratori, tecnici, giocatori e tifosi biancorossi.

“Non nascondo – scrive l’ormai ex capitano della Vastese – che è molto dura, oggi, separarmi da questi colori. Ma in un momento di transizione come questo, per me, era impossibile rifiutare una società solida ed ambiziosa come il Pineto”. L’in bocca al lupo per il futuro, poi: “Ho trascorso due anni e mezzo bellissimi. Sono e resterò sempre innamorato di Vasto e dei Vastesi: vi auguro il meglio!“

Di Filippo era arrivato alla Vastese nella sessione di mercato invernale della stagione 2019/2020, quella anzitempo interrotta per il Covid, prima con Marco Amelia ed in seguito con Massimo Silva alla guida tecnica della squadra. Nelle successive due stagioni ha avuto come allenatore lo stesso Silva dopo la brevissima parentesi con Massimo Agovino e Fulvio D’Adderio. Ha collezionato 75 presenze e messo a segno 5 gol con la maglia biancorossa in Serie D.

da vasport.it