Fim Cisl, storico risultato alle elezioni Rsa in Sevel

Si può definire storico il risultatodelle elezioni della RSA (rappresentanza sindacale aziendale) all’interno dello stabilimento Sevel, risultatoche arriva in un contesto in cui il covid non demorde a diminuire e la problematica dell’approvvigionamento delle materieè sempre più marcata e crea continui stop produttivi.

Un risultato che a differenza delle ultime tornate politiche, dove è evidente un netto calo, ha visto la partecipazione del 80% dellelavoratrici e dei lavoratori.

Ormai per l’ennesima volta la Fim-Cisl rimane la prima organizzazione con il 48,43% dei consensi nel collegio operai e con ben 1861voti totali, elegge n. 20 Rsa su 45.

Come segretaria Fim-Cisl Abruzzo Molise esprimiamo la massima soddisfazione, anche perché negli ultimi anni abbiamo predisposto un cambio generazionale inserendo ben9 su 22 nuovi rappresentanti. Questo risultato ci riempie di orgoglio e conferma il grande lavoro fatto come Fim-Cisl in fabbrica e nel territorio. La Fim-Cisl si è sempre presa le sue responsabilità non facendo mancare la propria voce, quando necessario.In Sevel contro tutti abbiamo portato avanti la battaglia per i 17 turni e i lavoratori questo lo ricordano.

La Fim-Cisl ha messo sempre al centro i lavoratori e le loro esigenze, cercando di essere al loro servizio e lavorando sempre con massima trasparenza e professionalità. Torneremo con un gruppo rafforzato a lavorare da subito, infatti è già fissato il prossimo appuntamento per il 15 luglio a Termoli dove incontreremo i membri della segreteria nazionale per definire la piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro.

La segreteria Fim-Cisl desidera ringraziare tutti i lavoratori che con il proprio voto hanno voluto tracciare un segnale di forte continuità, ai nuovi eletti facciamo gli auguri per un buon lavoro.Un ringraziamento particolare va alle persone che hanno messo a disposizione la propria candidatura con la Fim-Cisl e reso possibile questo grande risultato.