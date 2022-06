A Roccaspinalveti inaugurata la Big Bench, è la prima in Abruzzo e Molise

È stata inaugurata a Roccaspinalveti la Big Bench n. 226, la prima in Abruzzo e Molise. Un’installazione unica che rientra nel circuito di Chris Bangle, il Big Bench Community Project. Le informazioni, l'elenco delle panchine numerate ufficiali e la mappa delle Big Bench si possono consultare sul sito ufficiale www.bigbenchcommunityproject.org

“La panchina gigante”, informa il sindaco di Roccaspinalveti Claudia Fiore, “non è costata nulla a questo ente, è stata finanziata attraverso il contributo economico di alcuni imprenditori locali, ed è stata realizzata e installata esclusivamente grazie al lavoro e alla infinita disponibilità di tanti volontari, che hanno sposato il progetto e per settimane hanno collaborato e lavorato, oltre, come sempre, della Giunta e di tutta la squadra. Dopo la realizzazione della rete sentieristica, dunque, questa iniziativa partita a marzo 2021, vuole essere un ulteriore tassello al fine di promuovere il nostro territorio, sostenere la comunità locale, promuovere il turismo. Roccavecchia rappresenta per questa amministrazione un luogo di estrema importanza da manutenere, salvaguardare e valorizzare.”