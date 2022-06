Massimo Carugno presenta ai Giardini d’Avalos il suo romanzo "La foglia d’autunno"

Massimo Carugno lunedì 4 luglio alle ore 21 nella splendida cornice dei giardini di Palazzo d’Avalos presenterà il suo romanzo “La foglia d’autunno. Mistero di una storia perduta”.

“Non sarà una presentazione,” annuncia l’autore. “Sarà una passeggiata tra le magiche storie della Foglia d'autunno e le seducenti immagini della fascinosa Africa allietate dai suoni e le melodie della grande musica americana. Un grande schermo sarà la finestra nella quale ci affacceremo sui paesaggi africani e sulle interpretazioni live di una grande cantante americana.”

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Menna e dell’Assessore alla Cultura Nicola Della Gatta, presenterà il libro l’Assessore all’ambiente Gabriele Barisano. Interverrà l’autore.

Nel romanzo “La Foglia d'autunno” sono presenti due storie. E ognuna accompagnata da altre piccole storie. Elisa e Max sono a Sulmona in attesa che vi si celebri, di lì ad una settimana, un misterioso evento da lui organizzato. Julianne Brooks, cantante di grande successo, diversi anni prima, da Parigi sta per volare a Londra dove desiderano che lei interpreti il tema di un film. Due vicende che porteranno il lettore in giro per il mondo ad assaporare i profumi della prorompente natura africana, a gustare i sapori delle bellezze artistiche e monumentali di Roma e Sulmona, a sentire i suoni dell’instancabile America. Dall’Abruzzo al Congo e poi in Uganda, da Parigi a Londra e poi a Roma, da New York a Los Angeles, l’autore disegna un intrecciato percorso dove si incontreranno diversi personaggi che aiuteranno anche a scoprire il mare profondo ed angoscioso dell’animo umano per un amore che tarda a venire o per una vita che ha fretta di sfilare. Cos’è la “foglia d’autunno”? Cosa succederà nel misterioso evento in preparazione nella bellissima Piazza Maggiore di Sulmona? Che nesso corre tra le due storie così distanti nel tempo e nei luoghi? Questi e tanti altri piccoli segreti sono le mani che cingeranno il lettore e lo trascineranno nel racconto e che lasceranno cadere il velo del mistero solo alle ultime righe dell’ultima pagina.