'La pioggia nel pineto' è il nuovo videoclip della Banda Piazzolla e Flivio D’Andrea

“La pioggia nel pineto” è una canzone dedicata a tutti gli studenti alle prese in questi giorni con gli esami di maturità. Nel 120° anniversario dalla composizione della celebre poesia, avvenuta nel 1902, la Banda Piazzolla mette in musica i versi di Gabriele D’Annunzio nella raccolta Alcyone e ne affida l’interpretazione alla voce raffinata ed intensa del cantante pescarese Flivio D’Andrea.

“La pioggia nel pineto” diventa così una canzone e la band vastese ne realizza un videoclip. I protagonisti sono reali alunni e insegnanti del polo liceale Pantini-Pudente di Vasto che si sono generosamente prestati per l’occasione. Questo lavoro è comunque parte di un progetto più ampio che prevede l’uscita di un altro videoclip de “La pioggia nel pineto”, questa volta dedicato a Pescara, città natale di Gabriele D’Annunzio, ambientato nella pineta dannunziana ai primi del ‘900 e girato in costumi d’epoca. L’uscita è prevista intorno alla metà di luglio, come simbolo di rinascita a ridosso dell’anniversario del terribile incendio che l’anno scorso ha distrutto diverse aree della riserva naturale.

Il viedo clip è stato scritto e diretto da Pino Piazzolla. Hanno partecipato: Franscesco Addona, Greta Sanelli, Nicoletta D’Ortona, Simonetta Di Fonzo, Flivio D’Andrea, Fausto Antenucci, Luigi Tinari, Martina Tascone, Simona Singh. Si ringrazia Federico Monteferrante.