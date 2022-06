Don Daniele Di Michele il 23 giugno sarÃ  ordinato Presbitero

La chiesa Diocesana di Chieti Vasto annuncia con gioia che giovedì 23 giugno 2022 alle ore 17 nella Cattedrale di San Giustino a Chieti il diacono Don Daniele Di Michele sarà ordinato Presbitero da S.E.R. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto. "Prego il Signore di potermi rimettere quanto prima in modo da presiedere la liturgia di ordinazione di don Daniele Di Michele, prevista per il giorno 23 giugno alle 17 - scrive monsignor Forte -. Nel caso fossi ancora positivo, ho chiesto a sua Eccellenza mons. Domenico Scotti di sostituirmi. Offro tutto a Dio per quanti mi sono affidati e a mia volta mi affido alla preghiera di tutti. Vi benedico".

Don Daniele presiederà a prima volta l’Eucarestia la prima volta Venerdì 24 giugno alle ore 19 nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Gissi