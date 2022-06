Virtus Vasto, fine della corsa ad un passo dalla finalissima tricolore

E’ la Lodigiani a guadagnare l’accesso alla finalissima tricolore della categoria Allievi Under 17.

La squadra laziale, nella partita giocata oggi pomeriggio sul campo del centro sportivo La Borghesiana di Roma, si è imposta nettamente sulla Virtus Vasto.

Punteggio finale 6-1 a favore dei padroni di casa che bissano così il successo di domenica scorsa in trasferta con l’Academy Katane (affermazione per 5-0 in terra siciliana) e passano con merito all’ultimo e prestigioso atto stagionale. Gara che già nel corso della prima frazione si era messa sui binari giusti per i locali, avanti 3-1 dopo i 45′ iniziali (per i vastesi gol di Sabin Mateescu, momentaneo 1-1 dopo il vantaggio della Lodigiani).

Si ferma così la bella avventura 2021/2022 della squadra di mister Donato Anzivino: tutto il gruppo deve andar fiero dello straordinario percorso affrontato, con il titolo regionale in bacheca e, a seguire, l’essere arrivati a giocarsi, all’ultimo ostacolo, l’opportunità di conquistare l’accesso alla finale tricolore, piazzandosi di fatto tra le migliori squadre giovanili d’Italia.

Foto Americo Ricciardi

da vasport.it