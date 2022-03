L’assessore Bosco: “Presentate le ultime candidature del piano scuole”

“Il Comune di Vasto ha inviato le ultime candidature del piano scuole a valere sul fondo PNRR, missione 4”, spiega l’assessore all’istruzione Anna Bosco, che riguardano:

▪️la costruzione ex novo della scuola dell’infanzia Aniello Polsi della Nuova Direzione Didattica ( richiesta di contributo che si aggiunge al finanziamento già ottenuto per la stessa scuola limitato però al solo adeguamento antisismico e quindi non sufficiente a ricostruirla nuova del tutto)

▪️una richiesta di contributo per quasi 3 milioni e mezzo di euro per la demo ricostruzione del plesso della Scuola Media Paolucci (Pnrr nuove scuole) nell’ottica di riorganizzare i plessi del Comprensivo Paolucci contando anche sulla prossima realizzazione del Carlo Della Penna;

▪️ una richiesta di contributo per la realizzazione di un refettorio presso la Scuola Dell’Infanzia Santa Lucia del Comprensivo Rossetti.

I finanziamenti, qualora il Comune riuscirà ad aggiudicarseli, ci consentiranno di migliorare strutture e servizi delle scuole: luoghi fondamentali per combattere la povertà educativa e aiutare i genitori nel loro difficile compito di conciliare la vita famigliare con quella lavorativa”.