"Fare squadra per il comparto pesca"

Ai pescatori di Vasto, che l'altra mattina hanno consegnato presso la sede della Guardia Costiera di Punta Penna, la documentazione per l’impossibilità di esercitare l’attività a causa dell’aumento del costo del gasolio "esprimo la totale solidarietà dell’Amministrazione comunale”. Lo ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

“La situazione è molto grave, il rischio di non riuscire a garantire il sostentamento delle famiglie – ha dichiarato Menna – è, purtroppo, concreto. Le cifre a cui sono arrivati i carburanti comportano l’inevitabile aumento del costo di tutte le merci, di tutti i servizi. Sono con i pescatori di Vasto e con tutte le categorie che stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi energetica. Sarà presentato in Consiglio comunale un punto all’ordine del giorno con cui chiederemo al governo regionale e nazionale di attivarsi per trovare le copertura economiche per interventi urgenti al settore”.

“La pesca è uno dei settori cardine della nostra città. L’economia del mare – ha aggiunto l’assessore con delega alla Pesca, vice sindaco Licia Fioravante – rappresenta il futuro ed i pescatori devono essere messi nelle condizioni di poter svolgere proficuamente e serenamente il loro lavoro. La pesca è l’identità e la storia della nostra città. Ora più che mai è fondamentale fare squadra per portare le istanze nelle sedi più opportune”.