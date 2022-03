"Fratello e amico buono e generoso"

Sulla bara le sciarpe giallorosse della sua amata Roma e la maglia della Magica Team Volley, club di pallavolo da lui fondato assieme al fratello Cosimo, e per anni punto di riferimento per tanti giovani appassionati della città e del territorio: nella Chiesa di San Pietro in Sant'Antonio, oggi pomeriggio martedì 9 marzo, l'ultimo saluto a Peppino Diella, venuto a mancare all'età di 54 anni.

Nel corso del rito funebre, officiato da Don Gianfranco Travaglini, il ricordo di un uomo dedito al lavoro nell'attività di pasticceria (per 40 anni condotta con l'inseparabile Cosimo), persona buona e generosa, aperta alle relazioni di amicizia e di condivisione, anche grazie alla grande passione per lo sport e per la pallavolo in particolare che lo ha portato ad avere un ruolo di spessore in zona. Proprio per quanto di bello costruito in questo ambito, prima della conclusione del funerale, toccanti le parole di Gianluca Giancristofaro, per diversi anni allenatore della Magica Team, dedicate col cuore - a nome di tutto il gruppo - al caro Peppino. "Ciao presidente", il commosso commiato.

Messaggi di cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia Diella sono giunti, tra gli altri, dal sindaco di Vasto Francesco Menna e dalla Fipav - Federazione Italiana Pallavolo Abruzzo, per il tramite del presidente Fabio Di Camillo e del comitato regionale federale.