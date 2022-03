Bacigalupo Vasto Marina, via Borrelli: in panchina torna Roberto Antonaci

Gianni Borrelli non è più l’allenatore della Bacigalupo Vasto Marina nel Campionato abruzzese di Eccellenza. A sostituirlo in panchina sarà Roberto Antonaci.

Per il tecnico campano, conosciuto a Vasto per l’esperienza da giocatore al via con la Pro Vasto di Giacomarro nel 2000 in Eccellenza, si tratta della terza ‘avventura’ con la società, dopo quelle del 2012 e del 2018. L’ultima in zona per lui è stata alla guida del San Salvo.

Ad Antonaci il compito di tirare fuori la squadra dalle ‘secche’ di una classifica fattasi preoccupante (terzultimo posto in graduatoria).

