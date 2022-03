"Voglio solo tornare a studiare", il libro sulla prigionia di Patrick Zaki

Sabato 12 marzo alle ore 18 presso il Centro Berlinguer in Via Anelli a Vasto verrà presentato il libro scritto da Marco Vassalotti dal titolo “Voglio solo tornare studiare” che racconta la prigionia vissuta dal giovane studente egiziano Patrick Zaki.

L’iniziativa è promossa da Amnesty International, gruppo in formazione Vasto, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili e la Consulta Giovanile. Per l’occasione interverranno da remoto l’autore del libro ed in presenza il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury ed il referente del gruppo di Vasto Luca Del Piano. A moderare la presentazione sarà Serena Smerilli, giornalista di Chiaro Quotidiano.

“Il gruppo di Vasto è nato qualche mese dall’esperienza di partecipazione a diverse iniziative promosse da Amnesty – dichiarano Alessandra Desiderio, responsabile della Circoscrizione Abruzzo-Molise e Luca Del Piano del GIF di Vasto - tra cui quelle riguardanti la vicenda di Patrick Zaki. L’obiettivo è quello di creare un presidio che trasmetta i valori dell’associazione con la speranza che essi vengano raccolti e veicolati soprattutto alle nuove generazioni. Per questo abbiamo instaurato un filo diretto con la Consulta Giovanile ed è nostra intenzione avviare delle campagne di sensibilizzazione sul tema dei diritti umani anche nelle scuole”.

“Ringraziamo Amnesty per aver organizzato questo evento - commentano il sindaco, Francesco Menna, e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci -. Abbiamo conferito quasi un anno fa la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki aderendo ad una rete di solidarietà nazionale per mantenere alta l’attenzione sull’evoluzione dei fatti che hanno riguardato lo studente dell’Università di Bologna. Ci auguriamo che per lui l’incubo finisca presto con l’assoluzione definitiva”.