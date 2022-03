Gianluca Giancristofaro, per anni allenatore della squadra, e il gruppo Magica Team Volley ricordano Peppino Diella, presidente del club, venuto a mancare all'età di 54 anni.

Ciao Presidente!

Questo era il modo con cui ti salutavamo sempre noi che abbiamo fatto parte della Magica Team. Sì... la Magica Team: la società di pallavolo che tu e Cosimo avete fondato con la passione e l’amore per questo sport. Tanti sono stati i ragazzi e le ragazze che grazie a te hanno potuto avvicinarsi alla pallavolo, condividendo momenti di sport, gioie, emozioni, spensieratezza ma soprattutto di “rispetto”, verso i compagni, gli avversari, gli arbitri. Perché questi sono stati i valori che abbiamo sin da subito visto in te, umiltà e rispetto verso tutti.

Personalmente, ho avuto l’onore ed il piacere di allenare la Serie C maschile per 10 anni, nei quali le gioie hanno superato di molto le mille difficoltà, nei quali non sei stato solo il presidente ma un amico col quale consigliarmi. nTante sono state le serate passate in palestra, gli allenamenti, le partite, le trasferte (dove non mancavano mai i cornetti che Cosimo preparava per la squadra). Tutti insieme abbiamo poi dovuto affrontare il dolore più grande della nostra squadra: la perdita del caro Davide che il tragico terremoto dell’Aquila ci ha portato via. Da quel momento hai deciso che non lo avremmo potuto dimenticato ed hai organizzato il torneo di beach volley in sua memoria che ancora oggi continua ad essere un appuntamento fisso dell’estate vastese.

Non finiremo mai di ringraziarti per quello che hai dato a tutti noi che amiamo questo sport, alla città che per tanti anni ha visto il suo nome in giro per i palazzetti della nostra regione, e per averci dato la possibilità di crescere in un ambiente sano e familiare.

Sì, familiare, perché abbiamo sempre capito che per te noi eravamo la tua famiglia, perché dopo il lavoro per te c’era solo la Magica Team.

E allora ti vogliamo salutare per l’ultima volta come facevamo sempre: Ciao Presidente!