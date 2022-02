Premio 'Petroro' a Gianni Letta, donate strumentazioni per il 'San Pio'

Uno spirometro per l’unità di Medicina e due pompe infusionali per la Geriatria.

Sono queste le tre strumentazioni acquistate per l'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto grazie alla donazione ai 5mila euro del Premio Silvio Petroro 2021 assegnato quest’estate a Gianni Letta.

In occasione del tradizionale appuntamento con la Festa del Ritorno, organizzata dall’Associazione Pro Emigranti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vasto, Letta nel ringraziare aveva annunciato che i soldi li avrebbe destinati all’ospedale di Vasto “per la tenacia, la dedizione, il senso del dovere e la capacità di sacrificio con cui gli operatori sanitari si sono prodigati in questo difficile momento caratterizzato dalla pandemia da Covid-19″.