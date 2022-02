Stadio Aragona ancora chiuso al pubblico, Bolami attacca: "A giugno lascio"

Lo Stadio Aragona resta ancora chiuso al pubblico, e non si sa quando potrà riaprire. Franco Bolami, presidente della Vastese, non ci sta: “A giugno lascio la società, così non si può andare avanti, mancano gli stimoli e non vedo prospettive“.

Stamattina, all’ingresso del rettangolo di gioco, una conferenza stampa per fare il punto della situazione sulla controversa questione stadio. Al fianco di Bolami il vice presidente Lugi Salvatorelli (assente per impegni di lavoro il co-presidente Pietro Scafetta).

“E’ impossibile andare avanti così – dice Bolami nell’incontro con i rappresentanti degli organi di informazione trasmesso in diretta streaming sui canali social della società – di fatto sono due anni, tra Covid e problemi legati all’Aragona, che siamo costretti a giocare senza l’apporto ed il sostegno del nostro pubblico. A giugno pagheremo gli ultimi stipendi e, perdurando questa situazione di stallo, passeremo la mano”.

