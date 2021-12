Parte il progetto "Laudato Si'" nella Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello

E’ partito il progetto Laudato Si’ nella Scuola Dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello che ha come obiettivo formativo la gratitudine verso Dio per tutti i doni da Lui donati, oltre che alla cura della casa comune come spazio affidato a tutti. I bambini saranno coinvolti in varie attività proposte dalla direttrice e insegnante Angela Di Fabio, tutte in riferimento al riciclo con materiale interamente naturale.

“E’ un laboratorio volto a favorire lo sviluppo di sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. E’ importante favorire atteggiamenti di cura nei confronti della casa comune approcciandosi alle virtù ecologiche” parole piene di entusiasmo da parte di Angela Di Fabio, in merito al tanto sentito progetto svolto in collaborazione con Don Nicola, parroco di Cupello che ha donato il suo preziosissimo contributo a questo percorso esperienziale.

Inoltre è stato messo su il Kamishibay, forma di narrazione per immagini, traducibile come “spettacolo teatrale di carta” che ha origini antichissime nei templi buddisti nel Giappone del XII secolo. I monaci utilizzavano gli Emakimono per narrare alla platea, all’epoca principalmente analfabeta, storie dotate di insegnamenti morali.

Seguiranno sviluppi di questo progetto, con la speranza che siano sempre più diffusi in un numero crescente di scuole.