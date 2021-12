La giovane interprete vastese del film “L’Arminuta” Sofia Fiore al Teatro in Sala

Teatro in Sala ha avuto due ospiti davvero speciali. Direttamente dal red carpet della recente Festa del Cinema di Roma sono arrivati il regista del film “L’Arminuta” Giuseppe Bonito, e la giovanissima attrice protagonista Sofia Fiore, definita da tutti l’enfant prodige.

Il film è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio e parla della storia di una ragazzina di 13 anni costretta a lasciare la famiglia in cui vive per ricongiungersi con la famiglia in cui è nata, passando da un mondo ricco e moderno alla realtà povera e rurale delle campagne abruzzesi. L’Arminuta, uscito nelle sale il 21 ottobre, ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico.

“Per me Sofia è stata un dono che è piombato anche per una serie di circostanze molto fortuite – esordisce il regista – C’è stata anche un po’ di casualità nel nostro incontro. Le sono molto grato perché gran parte della grazia, del mistero, della delicatezza e della forza che ha questo personaggio non è merito mio ma merito suo. Il mio incontro con lei è stato folgorante. Abbiamo incontrato più di 3mila ragazzine però con lei è stato folgorante perché ha un mondo enorme e ho avuto subito la sensazione che questo fosse quello che serviva al personaggio. Sofia è destinata ad una carriera importante da attrice”.

Per la giovane Sofia questa è la prima esperienza come attrice e parlando dei casting e del suo rapporto con Bonito sottolinea come il regista sia “riuscito a trovare una parte di me che nessuno conosceva e gliene sono grata perché ho scoperto un talento solo grazie a lui. A me è sempre piaciuto il cinema e vedendo film e serie tv mi aveva sempre appassionato questo mondo. Ci ho provato ma non pensavo di essere scelta perché al casting, essendo aperto a tutti, c’erano ragazzine che studiavano già recitazione e teatro e non pensavo sarebbe andata così. Quando mi hanno preso è stato strano e pensavo a come la mia vita sarebbe cambiata”.