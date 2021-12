Le ragazze del Tennistavolo Vasto confermano la brillante terza posizione in A2

La 5^ giornata di andata e la 1^ giornata di ritorno del Campionato di A2 femminile hanno avuto luogo domenica a Roma presso la palestra della Scuola Ipseoa Tor Carbone.

Due gli incontri previsti nella giornata per le ragazze del Tennistavolo Vasto guidate dal tecnico Paolo Caserta: il primo contro la compagine del Casper Reggio Calabria ed il secondo contro le prime della classe dell’Ausonia Enna.

Una Ciferni a mezzo servizio per un infortunio al ginocchio poteva mettere a rischio una vittoria che nei pronostici non doveva risultare particolarmente difficoltosa nell’iniziale impegno. A peggiorare la situazione l’inattesa e prima sconfitta in campionato della Ivanova in favore della brava Claudia Minutoli che contribuisce a rendere ulteriormente precaria la posizione delle vastesi. Nonostante l’infortunio la giocatrice di Silvi è riuscita, di esperienza, a portare a casa i suoi due match in programma e con i successivi punti della Mardari nei confronti di Arianna Creaco e quello relativo al secondo incontro della Ivanova contro la meno attrezzata Chiara Conidi si è comunque chiuso con una vittoria la gara contro le calabresi, con il risultato finale di 4 a 2.

Nel secondo incontro in programma, relativo alla prima giornata di ritorno del calendario, il TT Vasto che all’andata aveva perso 4 a 2 con la numero uno in classifica, l’Ausonia Enna, una Ciferni partita in pessime condizioni ulteriormente amplificate dallo sforzo profuso nella prima gara, non regge e, dopo una sconfitta nel primo match, abbandona il campo di gioco nel suo secondo confronto con la forte russa Riabchenko. Tiene bene invece la forte Sonya Ivanova, nonostante non fosse apparsa in grande spolvero nella gara precedente, e porta a casa entrambi i match giocati contro la fortissima Yuliya Markova e contro Nicoletta Criscione. Ecaterina Mardari, in buona forma questa volta, nonostante la sconfitta precedente contro la Riabchenko, riesce nella non facile impresa di portare la squadra locale sul 3 a 2 vincendo l’ostico confronto contro la Criscione che vive ultimamente uno speciale stato di grazia sportiva. L’abbandono del match e del confronto con la Riabchenko da parte della Ciferni non fa altro che cristallizzare il risultato finale sul pareggio che porta almeno un altro punto nella cassa vastese.

Ammonta 3 punti totali il bottino conquistato in terra laziale che permette al TT Vasto di mantenere salda la terza posizione in classifica generale con 6 punti; sopra il Tennistavolo Norbello a 8 e l’Ausonia Enna a 11, entrambe con una gara in più rispetto a Vasto. Al quarto posto il Frassati Napoli (con una gara in meno) a 5 punti e dietro l’Eureka Roma a 3 ed il Casper Reggio Calabria, ultimo, a quota 1.

Per il prosieguo del torneo bisognerà attendere il nuovo anno: il prossimo 6 febbraio il Tennistavolo Vasto avrà la possibilità di fare un ulteriore balzo in classifica nel 4° concentramento previsto proprio a Vasto durante il quale, oltre ai 2 incontri in calendario (Eureka Roma e Tennistavolo Norbello), la formazione locale avrà la possibilità di disputare il

recupero del confronto di andata con il Frassati Napoli slittato per l’accertamento di un caso di contagio Covid tra le fila delle napoletane.