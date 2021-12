Solstizio d'inverno 2021: tutto ciò che c'è da sapere

Oggi, martedì 21 dicembre 2021 torna a trovarci il solstizio d’inverno, appuntamento che segna l’inizio dell’inverno astronomico e coincide con il giorno più breve dell’anno, anche se la tradizione attribuisce erroneamente quest’ultimo al 13 dicembre, Festa di Santa Lucia.

Ma cosa significa solstizio d’inverno? Dal latino solstitium che unisce le parole “sole” e “fermarsi” , difatti questo fenomeno si registra in un preciso momento della giornata e quest’anno si registra alle 16.58, e sembra incredibile, ma la durata del giorno più breve varia a seconda delle città. Tale fenomeno astronomico si verifica quando il sole raggiunge il punto di declinazione minima nel suo moto apparente lungo l’eclittica, ed in questo preciso momento l’emisfero Nord della Terra riceve pochissima luce determinando così il giorno più buio dell’anno.

Per anni è stato anche un avvenimento magico celebrato in diversi paesi, infatti per molti, pare che dietro il trionfo del buio si nascondessero significati di natura spirituale con delle vere e proprie celebrazioni a tema. In Abruzzo la celebrazione più famosa è quella dei faugni, giganteschi fasci di canne che vengono accesi per creare un enorme falò.

Sono tante le zone d’Italia in cui il solstizio si trasforma in occasione di ritrovo, socializzazione e riflessione per accogliere l’anno nuovo con un pizzico di magia regalato dal periodo natalizio.