Fresagrandinaria 'Comune Riciclone': "Orgogliosi di questo riconoscimento"

Si è tenuta ieri 20/12/2021 a Pescara, la consegna dei premi ai comuni ricicloni nell'ambito dell'ecoforum per l economia circolare, promossa da Legambiente Abruzzo . Riconoscimento conferito anche al comune di Fresagrandinaria, nella persona del vice sindaco Aldo Taraborrelli che così esordisce :

"Siamo davvero orgogliosi di questo importante riconoscimento, che rende ancora più virtuoso il Comune di Fresagrandinaria.

Il risultato è straordinario perché in poco più di 15 mesi, la quota di riciclo è aumentata in termini percentuali dal 4% nel 2019 a oltre l'11% per l'anno 2020, portando la quota complessiva a circa il 70%.

Un plauso va a tutta la cittadinanza, perché questo premio è stato ottenuto grazie all'impegno di ogni singolo cittadino.

Noi in qualità di Amministrazione Comunale ci auguriamo, grazie al contributo quotidiano di tutta la nostra comunità, di riuscire a fare sempre meglio e conquistare altri riconoscimenti, che ci renderanno sempre migliori e che aumenteranno ancora di più la qualità della vita del nostro amato paese."