Meteo Abruzzo

Oggi 18 dicembre a Vasto cielo in prevalenza sereno con temperature minime attestate sui 3°C e le massime sui 9°C. I venti forti per tutta la durata della giornata che soffieranno sui 30-34 km/h. Nella giornata di domani domenica 19 il tempo si manterrà stabile e per lo più sereno con temperature minime sui 2°C e massime di 11°C. I venti che soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 16 km/h arriveranno ad un’intensità massima di 22 km/h.

A Teramo giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperature minime comprese tra i 2° e i 4°C e massime tra i 7° e 8°C. Venti da Nord-Nord Ovest moderati che soffieranno sui 19 km/h. La giornata di domenica invece sarà all’insegna del bel tempo, temperature in rialzo comprese tra 10° e 14°C. Venti moderati che soffieranno a 12 km/h.

L’Aquila cielo sereno temperature minime attestate su 0°C e massime sui 5°C. Venti forti da Nord-Est che soffieranno a 37 km/h. Nella giornata di domani si prevede ampio soleggiamento con un rialzo delle temperature previsto tra i 9°C e i 14°C. Venti deboli attestati sui 7 km/h.

Nella Marsica-Monti della Meta oggi nubi di scarsa consistenza e temperature minime comprese tra 0° e 3°, massime tra 4° e 5°C. Venti da Nord-Est con un’intensità compresa tra i 17 e i 40 km/h. Anche domani previsto ampio soleggiamento con un leggero aumento delle temperature di 9°C. Venti più deboli compresi tra i 7 e i 16 km/h.