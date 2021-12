Apertura impianti Aremogna-Roccaraso: in 300 a sciare

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grande affluenza nella prima giornata di attività negli impianti sciistici di Aremogna - Roccaraso, negli unici aperti in tutto il comprensorio dell’Alto Sangro. Il vento forte e le continue perturbazioni non hanno fermate le oltre 300 persone che ne attendevano la riapertura, anzi le nevicate dei giorni scorsi, le temperature rigide e il sistema di innevamento programmato hanno consentito di preparare le piste al meglio e lanciare la stagione 2021 – 2022.

In tanti, soprattutto giovani, hanno trascorso la giornata sugli scii usufruendo della Cabinovia Pallottieri, il tapis roulant, la seggiovia Macchione, la seggiovia Gravare Corte e la Valle Verde 1. Nella giornata di ieri è stato possibile anche sciare gratis senza skipass. In ogni caso per ottenerlo basta rivolgersi alle sedi del Consorzio a Castel di Sangro e a Roccaraso.