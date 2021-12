La striscia positiva s'allunga: la capolista Vasto Volley non vuole fermarsi

Continua la striscia positiva della Vasto Volley nel campionato di Prima Divisione: nel recupero infrasettimanale, sul difficile campo del Pescara 3, vittoria netta per 3 set a zero, con una prestazione in crescendo dopo una brutta partenza che ha visto le vastesi in svantaggio fino quasi alla fine del primo set. Ma sul 20/23, la squadra è riuscita a concretizzare una rimonta spettacolare, aggiudicandosi la frazione 26/24.

Una bellissima vittoria del collettivo, mister Del Fra è riuscito a coinvolgere e alternare quasi tutte le atlete a disposizione, che di volta in volta venivano chiamate in campo al momento giusto e al posto giusto. Al fischio finale dell’arbitro i tifosi tutti in coro gridavano: “..,e se ne va, la capolista se ne va“, il sogno continua.

Sabato 4 dicembre saranno impegnate fuori casa entrambe le formazioni della Vasto Volley, quella di Prima Divisione affronterà a Pescara l’Antoniana mentre il team della Seconda Divisione, in testa alla classifica, se la vedrà a Scerni con la locale compagine Quattro Colli.