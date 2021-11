Convegno in diretta Facebook sul Progetto Long Covid-19

Oggi alle ore 17,00 in diretta Facebook, la Fondazione Padre Alberto Mileno, in collaborazione con l'Università "G. D'Annunzio di Chieti Pescara, presenta un interesse e utile convegno sugli effetti a lunga durata del Covid, e come questi influenzano a livello sia fisico che psicologico chi ne è stato colpito in maniera più pesante. Il convegno inoltre, fornirà a chi si è trovato in una situazione da stress post-Covid, in maniera gratuita, le informazioni e soprattutto la strada da intraprendere per ritornare a condurre una vita il più normale possibile.