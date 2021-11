Cresce e vince la giovane Vasto Volley

Importante vittoria, ottenuta con il punteggio di 3-1, della capolista Vasto Volley contro le esperte atlete della Bts San Salvo nel campionato di 1^ Divisione femminile.

Gara avvincente quella andata in scena nella palestra del Nuovo Polo San Gabriele che ha visto la compagine di mister Del Fra giocare senza alcun timore reverenziale nonostante il divario di età con le avversarie.

Primo set nettamente a favore delle vastesi, guidate in campo dal capitano Ilaria De Felice. Il secondo set se lo aggiudicano le sansalvesi che con tanta determinazione e orgoglio dimostrano che non ci stanno a perdere il derby. Le padrone di casa, ad ogni modo, non subiscono alcun contraccolpo psicologico e con una orgogliosa reazione si impongono nettamente nei successvi terzo e quarto set conquistando la vittoria.

Soddisfatto mister Del Fra, che in poco tempo, con una squadra giovanissima, è riuscito a dare un gioco spumeggiante ed efficace alla sua squadra, che appare in continua crescita.

La prossima gara per la Vasto Volley è in programma martedì a Pescara dove si andrà per mantenere il primato in classifica.

Continua, intanto, la striscia positiva del gruppo della 2^ Divisione che con un netto 3-0 in casa della Pallavolo San Salvo di Emilio Paglione conquista tre punti che garantiscono il primato in classifica nonostante una gara da recuperare.

Nelle categorie giovanili Under 16 e 18 nonostante una sconfitta per 3-2, le squadre della Vasto Volley mantengono la prime posizioni. Soddisfazione, infine, per il convincente avvio dell’Under 12: le giovanissime vastesi hanno vinto tutte le gare fin qui affrontate.