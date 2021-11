Casalbordino, iniziati lavori di riqualificazione del campo polivalente

Sono iniziati ieri i lavori di manutenzione straordinaria del “campetto rosso”, come è conosciuto in paese, di via Alcide De Gasperi a Casalbordino. L’annuncio è stato dato sui canali social dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci.

Nello scorso mese di maggio il campo polivalente era già stato individuato come una delle aree in “concessione alle associazioni sportive in conseguenza dell’emergenza da covid19”. Ora il percorso per rendere “più belli ed attrattivi”, sottolinea l’amministrazione nell’annuncio sulla pagina facebook, i luoghi del territorio prosegue con la riqualificazione di una delle zone più frequentate soprattutto dai giovanissimi.

L’intervento è stato finanziato con 41.433,50 euro ottenuti in base al “Decreto Sud” del 2020. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 ha destinato per il quadriennio 2020-2023 300 milioni per i Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Fondi da destinare ad “investimenti in infrastrutture sociali” nei Comuni assegnatari “in relazione alla dimensione demografica” degli stessi.

Nell’ambito del “Decreto Sud” per opere pubbliche in “infrastrutture sociali” al Comune di Casalbordino è stato assegnato un contributo di 41.433,50 euro per ciascuna delle annualità 2020-2021-2022-2023 per un totale di 165.734,00 euro. Il contributo relativo all’anno in corso l’amministrazione comunale l’ha finalizzato alla manutenzione straordinaria del campo polivalente di via Alcide De Gasperi, l’anno scorso fu finalizzato ai lavori di realizzazione di un impianto sportivo all’aperto in via San Benedetto. Impianto destinato al gioco del padel, lo sport ormai sempre più diffuso e praticato anche in Italia.