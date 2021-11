Donna di Vasto e Carabinieri aggrediti, coppia 'focosa' arrestata

Resistenza, violenza ed oltraggio a pubblici ufficiale le accuse contestate ad una giovane coppia di Chieti, 30 anni lui e 23 lei, responsabili dell'aggressione a danno dei Carabinieri intervenuti per sedare una discussione degenerata tra la stessa coppia, in evidente stato di alterazione, ed una donna di Vasto, 44 anni di età, per futili motivi.

I due, nei pressi di un pub a Chieti Scalo, oltre a prendersela con la donna, si sono scagliati anche contro i militari dell’Arma, non solo verbalmente.

Con l’aiuto degli agenti della Questura di Chieti, il 30enne e la 23enne sono stati arrestati e condotti presso la caserma dei Carabinieri di Chieti. Lievi le conseguenze dell'aggressione per la stessa donna e i militari.