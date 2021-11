Sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Domenico Cavacini confermato presidente

Sabato 20 novembre la sezione ANPI “ Vittorio Travaglini ” di Vasto si è riunita presso la sala “Aldo Moro” in corso Nuova Italia per celebrare il suo congresso.

L’assemblea degli iscritti, presieduta da Alessia Antenucci alla presenza del presidente ANPI provinciale Luigi Borrelli , ha innanzitutto ricordato con emozione la figura di Luciano Lapenna , socio fondatore e politico di spicco, dai profondi convincimenti antifascisti e democratici, a cui sono seguiti i saluti del sindaco Francesco Menna e gli interventi dell’Assessore alla Cultura Nicola Della Gatta , del Presidente del Consiglio comunale di Vasto Marco Marchesani e di molti rappresentanti di associazioni e partiti cittadini.

Il Presidente uscente Domenico Cavacini ha di seguito esposto i principi fondanti del Documento del XVII Congresso ANPI, dal titolo “ Per una nuova fase della lotta democratica e antifascista ”, proponendo la costituzione di un direttivo in grado di operare per ambiti di lavoro, dalla scuola all’ambiente, alla parità di genere e alle politiche giovanili, in modo da monitorare costantemente i bisogni e le potenzialità dell’area vastese. L’obiettivo guida della sezione “Vittorio Travaglini” sarà quello di rilanciare la promozione dei valori della memoria, della Costituzione, della convivenza pacifica e della giustizia sociale attraverso un programma di interventi ed attività tesi a consolidare i principi democratici nella vita civile del territorio.

Ad iniziative “bandiera” in occasione della Festa della Liberazione, della Giornata della Memoria e del 2 giugno riprenderanno, nei limiti concessi dal controllo della pandemia, una serie di convegni, mostre, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, incontri presso le scuole del territorio e raccolte fondi dalle finalità etiche e democratiche come quella appena conclusa per supportare Mimmo Lucano a sostenere le spropositate spese legali.

Il congresso ANPI della sezione vastese va quindi a chiudersi con il dibattito degli iscritti, la definizione dei revisori e dei 6 delegati per il Congresso Provinciale del 22 gennaio 2022, e la proposta del nuovo direttivo da parte della commissione elettorale. L’assemblea vota così all’unanimità i nomi di Francesca Atturio , Andrea Benedetti , Domenico Cavacini , Maurizio Cieri , Panfilo D'Ercole , Massimiliano D'Onofrio , Annamaria Di Paolo e Anna Suriani che in separata sede come direttivo eletto confermerà successivamente Domenico Cavacini presidente di sezione , con D’Onofrio videpresidente e Cieri segretario .