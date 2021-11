'Beach Party 2022' di Jovanotti a Vasto Marina? L'annuncio in conferenza

Manca solo il crisma dell’ufficialità: Vasto sarà una delle tappe dell’edizione 2022 del Jova Beach Party, il tour sulle spiagge italiane del cantautore Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Le voci circolate in questi giorni e anticipati dal Centro hanno trovato conferma mercoledì quando da palazzo di città è stata diffusa una breve nota con l’invito a partecipare alla conferenza stampa in programma oggi alle 12 nella sala consiliare “per conoscere le date del nuovo tour che saranno comunicate in diretta streaming da Jovanotti”. L’artista toscano sarà in collegamento da Milano con le varie località.

La data del concerto, stanno alcune indiscrezioni, è fissata per il 19 agosto, in piena stagione turistica e la location dovrebbe essere la stessa dell’estate 2019, cioè il tratto del litorale in prossimità del Pontile e di Fosso Marino, il canale che sfocia in piena spiaggia e che a distanza di decenni dai primi progetti di risanamento continua a creare problemi.

Se data e luogo dell’evento verranno confermati resta da capire come intendono muoversi l’amministrazione comunale e l’organizzazione del Jova Beach Party per eliminare quelle criticità che nell’estate del 2019 determinarono l’annullamento del concerto per motivi di sicurezza e il suo trasferimento a Montesilvano dove il cantautore toscano si esibì il 7 settembre.

Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Menna interpellato dal Centro, ha precisato che “il Comune sarà disponibile ad accogliere il concerto e a fornire supporto logistico e tecnico solo dopo il via libera di Prefettura, Questura e delle forze dell’ordine”.

Oggi, quindi, dopo il collegamento in diretta da Milano con Jovanotti, l’amministrazione comunale dovrebbe fornire qualche dettaglio in più rispetto ad un evento nel 2019 ha scatenato una serie di polemiche soprattutto per la scelta del luogo dove tenere il concerto, oltre che per la data a ridosso del Ferragosto quando il litorale è ancora pieno di ombrelloni.

In attesa della conferenza stampa di oggi a Palazzo di Città sono piuttosto abbottonati.

“Seguiremo con grande orgoglio la presentazione e presteremo la massima collaborazione qualora Vasto dovesse essere tra le città elette ad ospitare il concerto”, si limita a dire la vicesindaco e assessore al Turismo Felicia Fioravante, “fino ad allora sarà giusto nel rispetto di tutti, mantenere l’emotività e attendere con positività qualsiasi risvolto”, conclude la vice di Menna.

La stessa linea cauta e prudente viene seguita dai rappresentanti del Consorzio turistico Vivere Vasto Marina. Insomma, c’è grande attesa. Il Jova Beach Party riapproda sulle le spiagge italiane dopo tre anni della prima edizione. E’ stato lo stesso cantautore ad annunciare sui social il ritorno dell’evento dopo lo stop dovuto alla pandemia.