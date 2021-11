Il Governatore del Distretto 2090 Gioacchino Minelli in visita al Rotary Club Vasto

Un’importante giornata vivrà venerdì 19 novembre il Rotary Club di Vasto per la visita ufficiale del Governatore del Distretto 2090 ing. Gioacchino Minelli e della sua signora Lisa Ruhe Minelli.

La presidente del Club, prof.ssa Emma Columbro in un messaggio, inviato ai soci, ricorda che “la visita del governatore è l’avvenimento più importante nella vita del Club, che viene a rendersi conto di persona dello stato e delle attività del Club, portando gli indirizzi del presidente internazionale e i suggerimenti della sua esperienza”. “Viviamo questa visita – continua la presidente – come un’occasione di scambio reciproco per i dirigenti del Club di richieste e indicazioni utili per la realizzazione dei programmi nelle varie azioni”. E chiude sottolineando che la visita “sarà improntata all’insegna di un tono gioioso, ma nello stesso tempo solenne”.

I momenti più importanti della visita saranno: alle ore 11,30 presso l’Istituto Comprensivo “Rossetti”, dove, alla presenza delle autorità civili, del delegato CIP di Chieti, del dirigente scolastico Maria Pia Di Carlo e degli alunni, verrà presentato e approfondito il progetto “Sport@bility - oltre l’inclusione” (progetto che sta attuando il club rotariano, assieme ad altri partner, e che è rivolto ai ragazzi diversamente abili con la finalità di sviluppare la loro abilità nello sport per una crescita inclusiva, relazionale e sana); rivolto ai ragazzi diversamente abili con la finalità di sviluppare la loro abilità nello sport per una crescita inclusiva, relazionale e sana); alle ore 15,30 presso la Sala del Gonfalone del Comune - incontro con il sindaco e gli assessori e presentazione del progetto “Vasto vs violenza sulle donne”, alla presenza dei presidenti e dei partner; alle ore 16,30 incontro del governatore con il direttivo del club c/o la sede del Club all’Hotel Perrozzi, (nel frattempo la signora Lisa, moglie del governatore, sarà accompagnata per una visita guidata della pinacoteca e del Museo archeologico di Vasto); alle ore 20,00 conviviale presso l’Hotel Perrozzi, durante la quale, dopo i saluti della presidente prof.ssa Columbro, saranno consegnati i riconoscimenti ai soci che hanno partecipato alle operazioni di screening e vaccinazioni della popolazione e ci sarà il discorso ufficiale del governatore.