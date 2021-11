Iniziativa di TedxVasto: ”Un mare di rifiuti di cui possiamo fare a meno”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

TEDxVasto scende in campo per liberarsi di un mare di rifiuti di cui possiamo fare a meno, organizzando una raccolta rifiuti il prossimo 21novembre, con il supporto di Iononrestoaguardare, la Consulta Giovanile Vasto, il Consorzio Vivere Vasto Marina ed il Comune di Vasto. “E’ ora di fare la nostra parte per il bene di tutti!”

L’appuntamento è fissato alle ore 10 presso il Lido Fernando e la Vecchia Stazione.

Prenotazioni ed ulteriori info compilando il form: https://bit.ly/3C53I1d

Il materiale per la pulizia sarà fornito in loco.