Pietrangelo Buttafuoco a Vasto per presentare il suo nuovo libro “Sono cose che passano” La Nave di Teseo

Pietrangelo Buttafuoco, giornalista, scrittore e opinionista della televisione italiana sarà a Vasto, domenica 21 novembre alle ore 18.30, in Libreria. Trecentoquarantanove pagine come un film o uno spettacolo teatrale. "Sono cose che passano" è un romanzo in cui una vicenda di cronaca nera degli anni ’50 si anima nel cuore di una rappresentazione esemplare e universale… ⁦‪

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al n. 0873/498092.