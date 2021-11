Espulso dalla Lega di Salvini, Manuele Marcovecchio nel gruppo Valore Abruzzo

Oggi, 9 novembre 2021, presso la sede del Consiglio regionale a Pescara, è nato il progetto “Valore Abruzzo” per arricchire e rendere sempre più incisiva l’azione del Governo regionale.

Presenti al tavolo i consiglieri già leghisti Manuele Marcovecchio, Toni Di Gianvittorio e Simone Angelosante, quest’ultimo fondatore del partito in Abruzzo e primo coordinatore regionale. I consiglieri hanno formalizzato l’adesione, quale componente di maggioranza, al gruppo misto.

“Questa azione - spiegano i consiglieri - non nasce certo senza dispiaceri, ma il territorio chiama ad un maggiore impulso e noi non possiamo esimerci. La nascita del gruppo “Valore Abruzzo” non intende compromettere gli equilibri della maggioranza, ma rafforzarla, e non rivendichiamo al momento incarichi o ruoli”.

L’iniziativa - si specifica in una nota - è conseguenza di un documento riservato ed interno al partito, inviato al segretario della Lega Matteo Salvini quindici giorni prima, che voleva aprire ad un dialogo costruttivo. La risposta è stata, invece, un atteggiamento di ostilità e di chiusura da parte della Lega. “Se questo è il prezzo da pagare - continuano i consiglieri - per mantenere saldo il timone della propria coscienza e della propria dignità, ma soprattutto per fare il bene della nostra Regione, ben venga “Valore Abruzzo”, che sarà orientato all’ascolto, al confronto, alla partecipazione democratica e alla condivisione delle scelte”.

Manuele Marcovecchio, ex sindaco di Cupello, consigliere regionale eletto con la Lega alle scorse elezioni, è stato espulso dal partito di Salvini per via del mancato sostegno, alla campagna elettorale recente per le votazioni a Vasto al centrodestra di Guido Giangiacomo con appoggio iniziale all'aggregazione civica guidata da Alessandra Notaro.