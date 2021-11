"Il trattamento delle neoplasie urologiche” al centro di un convegno

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Il trattamento delle neoplasie urologiche”. È questo il tema del convegno che avrà luogo l'11 novembre, all'Hotel Villa Medici a Lanciano, organizzato per iniziativa di Nicola D'Ostilio, responsabile Oncologia degli ospedali di Lanciano e Vasto, con la collaborazione dell’associazione “La Conchiglia Onlus”.

L'incontro attraverso interventi di docenti universitari e specialisti, consentirà di poter sviscerare l'argomento in tutta la sua completezza.

“Confrontarsi, condividere saperi ed esperienze, vuol dire porre le giuste e necessarie basi per poter approcciare a problematiche inerenti le patologie e le cure per farvi fronte. La "Conchiglia Onlus" non può che accogliere e promuovere tali iniziative, spiega Mariella Alessandrini, presidente del sodalizio.