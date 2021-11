Il 'Palizzi' ri-parte; il corso Cat tra i canali veneziani

Il 4 novembre 2021 le classi 3°, 4° e 5° del corso Cat dell'istituto Filippo Palizzi di Vasto sono partite per il viaggio di istruzione alla volta di Venezia per fare visita alla 17^ edizione della Biennale di Architettura.

I 32 ragazzi accompagnati dai prof. Scarano, Scampoli, Bomba e Capuzzi sono partiti per Venezia e la prima tappa è stata Padova dove hanno visitato lo splendido parco prato della valle, il secondo in Europa per grandezza, la cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del medioevo taliano ed europeo, ed è considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato da Giotto. Gli affreschi si sviluppano in tre temi principali: la vita di Gioacchino e Anna, la vita di Maria e gli episodi della vita e della morte di Cristo. Successivamente i ragazzi hanno fatto visita alla Basilica di Sant'Antonio dove sono contenute le sue reliquie e la sua tomba, e che ogni anno attira più di 6,5 milioni di pellegrini, inoltre è stato dato del tempo libero ai ragazzi per fare un giro della città e magari per acquistare qualche souvenir.

La mattina seguente la sveglia per i ragazzi è suonata presto perché ad attenderli c'era il traghetto per Venezia. A Venezia invece i ragazzi hanno dedicato una giornata alla visita della 17 mostra internazionale di architettura presso la Biennale. “In un contesto di divisioni politiche e disuguaglianze economiche crescenti, chiediamo agli architetti di immaginare spazi in cui possiamo vivere generosamente insieme" come sintetizza Hashim Starkis, l'architetto che si è occupato della cura della mostra. Le opere riguardavano il rapporto con l'identità e il corpo, la convivenza con altre intelligenze, nuovi modi di concepire i luoghi in cui viviamo e l'impatto che questi hanno; era presente inoltre anche una parte dedicata alle comunità che affrontava le tematiche politiche e sociali. Nel pomeriggio sono stati visitati i Giardini della Biennale i quali ospitano ben 29 padiglioni di Paesi stranieri. Sempre a Venezia, il terzo giorno, gli studenti hanno fatto visita al Museo Correr in cui hanno potuto vedere le sale imperiali del Palazzo Reale, gli aspetti della Civiltà veneziana, le sale Neoclassiche e la Collezione canoviana. Tante belle emozioni insomma, non solo per le cose viste, ma anche per aver intrapreso un viaggio scolastico dopo 2 anni di pandemia.

Sara Berardi

Iulia Preda

Alessia Gatti