Addio a ‘Mariolino’ Davide: “Anni indimenticabili alla Pro Vasto”

Di Mascio, De Filippis, Trozzi, Colizza, Tontodonati, Maio, Davide, Romoli, Mileno, Lo Vecchio, Amodio.

In questo undici ‘tipo’ della Pro Vasto – stagione 1967/68 – guidata a livello societario dall’avvocato Federico De Mutiis e affidata alla conduzione tecnica dell’allenatore Feliciano Orazi, trovava posto per la sua prima volta a Vasto un giovane e promettente centrocampista abruzzese, Mario Davide, originario di Chieti Scalo, scomparso ieri all’età di 74 anni.

L’anno successivo partiva per il servizio militare, poi, a seguire, altre quattro brillanti stagioni in biancorosso per lui, sempre con mister Orazi e poi con i vari Amos Mariani, Paolo Giammarco, Tony Giammarinaro e Pietro Castignani in panchina.

